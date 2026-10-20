В ТУРКЕСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ АЛЛЕЯ СПАСАТЕЛЕЙ

В честь Дня спасателей – 19 октября – в городе Туркестане состоялась торжественная церемония открытия Аллеи спасателей. Открытие новой аллеи – это знак уважения к спасателям, которые самоотверженно трудятся ради спасения человеческих жизней и обеспечения безопасности страны.

В праздничном мероприятии приняли участие аким города Туркестан Азимбек Пазылбекулы, глава департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области полковник Багдат Чайзада, председатель ветеранской организации департамента Султангали Смаилов, ветераны органов гражданской защиты и жители города.

В ходе торжественного мероприятия руководитель ДЧС и аким города поздравили спасателей с профессиональным праздником и отметили их важный труд в деле обеспечения общественной безопасности. Также были награждены ряд сотрудников и ветеранов отрасли, безупречно исполняющих свой профессиональный долг и трудящихся на благо безопасности граждан.

На сегодняшний день в управлении по чрезвычайным ситуациям города Туркестана работают 150 человек. Для работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий задействовано 30 единиц специальной техники.

Новая аллея станет местом, прославляющим труд спасателей перед обществом и олицетворяющим их подвиг и ответственность.

Пресс-служба акима Туркестанской области