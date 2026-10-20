В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДУТ БОЛЕЕ 120 МЕРОПРИЯТИЙ

В Туркестанской области в честь Дня Республики, который отмечается 25 октября, организуют более 120 мероприятий. В частности, 23 октября в комплексе «Конгресс холл» в Туркестане состоится торжественное мероприятие «Қыран елім – Қазақстаным». Также откроется родильный дом имени шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна на 80 мест и пройдёт праздничный гала-концерт «Жайнай бер, Түркістан!». Кроме того, в Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави состоится круглый стол на тему «Республика Казахстан: суверенное развитие и модернизация».

24 октября в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» пройдёт посадка деревьев с участием отечественных и зарубежных спортсменов, прибывших для участия в международном марафоне «Turkistan Marathon – 2026». В этот же день в Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави организуют студенческую научную конференцию на тему «Казахстанская государственность: историческая преемственность, конституционные ценности и ответственность молодёжи».

25 октября в городе Сарыагаш введут в эксплуатацию обновлённый центральный стадион. Также в Туркестане состоится массовый забег «Turkistan Marathon – 2026» и пройдёт церемония поднятия Государственного флага Республики Казахстан.

Основная цель праздничных мероприятий — популяризация национальных ценностей, укрепление патриотического духа и повышение общественной активности жителей региона.