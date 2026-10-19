В ТУРКЕСТАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ СПАСАТЕЛЕЙ

В комплексе «Конгресс-холл» города Туркестана прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя (19 октября). В нем приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, специалисты отрасли и ветераны, спасатели.

Сначала глава региона ознакомился с выставкой специальной техники, а затем на праздничном собрании поздравил с профессиональным праздником спасателей, которые предотвращают чрезвычайные ситуации и ликвидируют их последствия.

– Уважаемые ветераны и работники сферы гражданской защиты! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Быть спасателем – это почетная служба, ставящая человеческую жизнь превыше всего, требующая мужества, высокого профессионализма и железной дисциплины. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание обеспечению безопасности граждан, предупреждению чрезвычайных ситуаций и совершенствованию системы защиты населения. В целях реализации этой стратегической задачи в нашем регионе ведется системная работа. За последние два года на укрепление материально-технической базы противопожарной службы в области и обеспечение пожарной безопасности из местного бюджета предусмотрено более 1,7 миллиарда тенге. Вы ежедневно при исполнении служебных обязанностей проявляете примеры мужества и стойкости, профессионального мастерства и ответственности. Выражаю искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд во благо населения. Пусть наша страна процветает, пусь царит спокойствие! – сказал Нуралхан Кушеров и наградил ряд сотрудников отрасли, отличившихся профессиональным мастерством и с честью исполняющих служебные обязанности.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области полковник Багдат Чайзада также отметил ответственную службу ряда специалистов и вручил награды.

Праздник продолжился концертной программой. Артисты исполнили патриотические песни и подарили собравшимся праздничное настроение.

Отметим, в Туркестанской области на постоянной основе оказывается поддержка отрасли. Так, в целях усиления противопожарной службы закуплено 36 пожарных автомобилей. Кроме того, в рамках программы «Ауыл құтқарушысы» открыто 16 пожарных постов. Также введены в эксплуатацию пожарные части в селе Орангай и городе Ленгер. С начала года в подразделения ДЧС поступило более 16 тысяч вызовов, спасатели области спасли 139 человек.

Пресс-служба акима Туркестанской области