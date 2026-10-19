ТУРКЕСТАНСКИЙ «ТУРАН» ПОБЕДИЛ ЛИДЕРА ЧЕМПИОНАТА

Футбольный клуб «Туран» из Туркестана в 25-м туре первой Лиги Казахстана на своем поле обыграл карагандинскую команду «Шахтер» со счетом 1:0. В напряженной встрече против лидера чемпионата наши земляки одержали важную победу.

Игру посетил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Поддержка болельщиков и главы региона воодушевила футболистов и придало им особый настрой.

В первом тайме хозяева поля имели преимущество, но не смогли открыть счет. Во втором тайме туркестанцы добились своей цели: на 70-й минуте матча Матвей Герасимов головой отправил в ворота точный пас Армана Кенесова и забил победный гол. Таким образом, «Туран» завершил встречу со счетом 1:0.

Отметим, «Шахтер» является чемпионом первой Лиги. А «Туран» после этой победы набрал 54 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. Самое главное, туркестанский клуб получил право выступать в Премьер-лиге Казахстана в сезоне 2027 года.

Это радостная новость для туркестанского футбола. Возвращение в высший дивизион придаст новый импульс развитию спорта в регионе.

Пресс-служба акима Туркестанской области