В целях реализации Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «О мерах по развитию культуры чтения и формированию нации интеллектуалов» в Туркестанской областной универсальной научной библиотеке «Фараб» прошел круглый стол под названием «Нация, совершенствующаяся с книгой».

На встрече, прошедшей в рамках проекта «Читающая нация», выступил заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который рассказал о проводимой в регионе работе в рамках данного проекта. На встрече член Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» и литературной премии «Алаш» Калкаман Сарин затронул тему значения книги в расширении мировоззрения человека и привитии национальных ценностей сознанию подрастающего поколения. Также он остановился на вопросах повышения интереса молодежи к литературе, формирования читательского вкуса и превращения чтения книг в ежедневную привычку.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, ученые, представители интеллигенции, руководители библиотек и студенты. Круглый стол вел председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана, поэт Айдар Сейдазым.

В ходе открытого обмена мнениями представители интеллигенции высказали свое мнение о развитии культуры чтения, объединении городской и сельской молодежи вокруг общих духовных ценностей и воспитании интеллектуального поколения. Директор Туркестанской областной универсальной научной библиотеки «Фараб» Жанат Шардарбекова содержательно рассказала о значении проекта «Читающая нация» в повышении интеллектуального потенциала нации. Она отметила, что главная цель проекта – превратить чтение книг в образ жизни, открыть путь для молодежи к осознанному выбору и глубокому мышлению.

Встреча, объединившая мысли каждого поколения, подчеркнула важность повышения уважения к книге и участия общества в формировании читателя.

Пресс-служба акима Туркестанской области