В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В городе Шардаре Туркестанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников лесного хозяйства и 60-летию учреждения Шардаринского лесного хозяйства.

В праздничном собрании, организованном в Доме культуры «Абай», приняли участие заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков, ветераны лесного хозяйства, руководители и сотрудники учреждений, а также специально приглашенные гости.

Н. Турашбеков выступил с речью и поздравил с праздником специалистов отрасли, трудящихся на пути охраны природных богатств и приумножения лесного фонда, и ветеранов отрасли. В ходе праздничного мероприятия ряд сотрудников региона, внесших вклад в развитие лесного хозяйства, был награжден нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Основная цель мероприятия – оценить труд специалистов, долгие годы работающих в сфере лесного хозяйства, выразить уважение сотрудникам, самоотверженно работающим на пути охраны и приумножения природных богатств, и пропагандировать важность отрасли.

В рамках праздничной программы среди участников были организованы соревнования по мини-футболу, армрестлингу и поднятию барана. Спортивные состязания были направлены на укрепление коллективного сотрудничества и пропаганду здорового образа жизни.

Данное мероприятие направлено на прославление труда работников лесного хозяйства и ветеранов отрасли, а также чествование 60-летней истории Шардаринского лесохозяйственного учреждения.

Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

Пресс-служба акима Туркестанской области