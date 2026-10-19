В КЕНТАУ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ДОМЕ

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов встретился с жителями после пожара, произошедшего в жилом доме, расположенном на улице Толе би в городе Кентау. На встрече было обсуждено положение владельцев квартир и рассмотрены необходимые меры поддержки.

Напомним, пожар произошел на крыше трехэтажного 14-квартирного жилого дома. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в течение трех минут, силами службы по чрезвычайным ситуациям 32 человека, в том числе семеро детей, были эвакуированы в безопасное место. Пожар был полностью потушен на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов, аким города Кентау Жандос Тасов и представители соответствующих служб, они ознакомились со сложившейся ситуацией. В ходе встречи с жителями было уделено внимание вопросам обеспечения их безопасности, решения возникших проблем и оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали квартиры на верхних этажах. В настоящее время подсчитывается размер материального ущерба, выясняются причины возникновения пожара.

Местными исполнительными органами и соответствующими службами совместно ведется работа по оказанию поддержки жителям. Ситуация находится под контролем руководства области. Мероприятия по оказанию необходимой помощи пострадавшим жителям будут продолжены.

Пресс-служба акима Туркестанской области