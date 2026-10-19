Резиденты программы YASAWI STARTUP Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави заняли первое место по направлению Communication (Коммуникация) на международном хакатоне HackAlem AI 2026. Международное соревнование, установившее мировой рекорд по количеству участников, вошло в Книгу рекордов Guinness World Records.

Хакатон, прошедший по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направлен на развитие технологий искусственного интеллекта, поддержку инновационных проектов и повышение технологического потенциала молодежи.

Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, сделав приоритетом развитие технологий искусственного интеллекта в стране, широкое внедрение цифровых решений и поддержку инновационных проектов. Одной из важных инициатив в этом направлении является международный хакатон HackAlem AI 2026, организованный в городе Астане.

Основная цель мероприятия - превращение технологических идей в практические проекты, раскрытие потенциала молодых специалистов и развитие экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане.

Хакатон, стартовавший в сентябре, объявил результаты финального этапа сегодня. По итогам YASAWI STARTUP стала победителем по направлению Communication.

Организаторами хакатона выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерство науки и высшего образования РК, акимат города Астаны, международный инновационный кластер Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, Blockchain & AI Technology Center и другие партнеры. Компания OpenAI также вошла в число партнеров мероприятия.

Всего в международном хакатоне HackAlem AI 2026 приняли участие 1066 проектов, из которых 60 получили путевку в финальный этап. По итогам соревнований были определены победители и призеры по 12 направлениям. Общий призовой фонд хакатона составил $220 000.

Отметим, данный хакатон установил мировой рекорд по количеству участников и вошел в Книгу рекордов Guinness World Records. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, в официальный зачет рекорда вошли 2415 участников.

В рамках HackAlem AI 2026 участники разрабатывали решения на основе искусственного интеллекта по направлениям энергетики, финансов, управления, телекоммуникаций, логистики, креативных индустрий, образования, инноваций, коммуникации и торговли. Эта инициатива позволяет развивать технологические компетенции молодежи, продвигать стартап-проекты и превращать инновационные идеи в реальные продукты.

Команда YASAWI STARTUP, принявшая участие в международном хакатоне при организации Офиса коммерциализации университета, показала лучший результат по направлению Communication.

В составе команды-победителя:

Абдулханов Ислам - выпускник факультета инженерии;

Сайдуллаева Рухшона - студентка факультета экономики;

Ауезханова Дилара - студентка факультета филологии.

Методическую поддержку и руководство командой оказывал Тастанбеков Абылайхан.

Данное достижение является результатом системной работы, проводимой в университете по поддержке стартап-проектов, развитию предпринимательского потенциала студентов и молодых выпускников и коммерциализации инновационных идей. Кроме того, это дает возможность раскрыть потенциал молодежи в сфере искусственного интеллекта и внести вклад в развитие отечественной инновационной экосистемы.

Хакатон признан крупнейшим в мире AI-хакатоном, превзойдя предыдущий рекорд в 2089 участников, установленный в Хайдарабаде, Индия.