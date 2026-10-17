Анонс

17.10.2026 г., 10:00

В Туркестанской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest.

В преддверии празднования Дня Республики в Туркестанской области пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории Туркестанской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата Туркестанской области

Акция «Republic Day»

ТРЦ «Karavan saray»

г.Туркестан, пр. Б.Саттарханова 14

ТРЦ «Khanshaiym Plaza»

г.Туркестан, пр. Б.Саттарханова 33А

ТРЦ «Turan mall»

г.Туркестан, мкр. Жаңа қала ул.Шымкент тас жолы 9

ТД «Туркестан Плаза»

г.Туркестан, ул. Жолбарыс хана 1/5

ТД «Керуен сарай»

г.Туркестан, ул.Тауке хана 243

ТД «Инара»

г.Туркестан, пр. Тауке хана

ТД «Қазына»

г.Туркестан, Кызылординская трасса

ТД «Әссалям»

г.Туркестан, пр. Тауке хана

ТД «Дастархан»

г.Туркестан, пр. Б.Саттарханова 16

ТД «Юг сити»

г.Туркестан, пр. Тауке хана 188

Акция «Bereke Fest»

ТС «Магнум»

г.Туркестан, пр. Б.Саттарханова 33А

ТС «Halyk»

г.Туркестан, ул. Батырбекова 6

Супермаркет «Дастархан»

г.Туркестан, пр. Б.Саттарханова 16

Супермаркет «Бәйтерек»

г.Туркестан, пр. Тауке хана 334

Супермаркет «Молшылық»

г.Туркестан, мкр. Отырар 26

Супермаркет «Шұғыла»

г.Туркестан, ул. С.Ерубаева 63

Супермаркет «City +»

г.Туркестан, 32 улица, 19

Супермаркет «Аль-Каусар»

г.Туркестан, ул. Ерубаева 293

Супермаркет «Канағат»

г.Туркестан, ул. Жүйнек 25

Супермаркет «Ырыс»

г.Туркестан, мкр-н Жаңа қала 18