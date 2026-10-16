ТУРКЕСТАН: НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В Туркестанской области продолжается работа по обеспечению своевременной реализации инвестиционных проектов, развитию необходимой инженерной инфраструктуры и решению вопросов, возникающих у инвесторов. На очередном заседании Инвестиционного штаба под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова рассмотрены актуальные вопросы действующих проектов и представлены новые инвестиционные инициативы.

Реализация инвестиционных проектов находится на особом контроле акима области. Ответственным руководителям поручено обеспечить своевременное исполнение поставленных задач и принять необходимые меры для устранения препятствий, сдерживающих продвижение проектов.

Аким области подчеркнул необходимость оперативного решения проблем, препятствующих реализации проектов. Ответственным руководителям поручено принять конкретные меры для выполнения обязательств перед инвесторами и соблюдения установленных сроков.

В ходе заседания основное внимание уделено вопросам подключения производственных объектов к электросетям, обеспечения инженерной инфраструктурой, предоставления земельных участков и прохождения необходимых согласовательных процедур.

В регионе реализуется проект строительства комплекса по производству энергии и органоминеральных удобрений на основе биогаза. В рамках проекта необходимо решить вопросы подключения объекта к электрическим сетям, использования существующих линий электропередачи, а также обеспечения электро-, газо- и водоснабжением.

Отдельное внимание уделено строительству солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Сауранском районе. Кроме того, рассмотрены вопросы, связанные со строительством завода по производству биологически активных добавок и витаминов.

На заседании также представлены новые проекты, планируемых к реализации в регионе. В Международном центре промышленной кооперации «Центральная Азия» предусматривается строительство промышленного комплекса. В Сауранском районе планируется строительство тепличного комплекса, для которого необходим земельный участок. Ещё одна инициатива предусматривает строительство современного жилого комплекса в городе Туркестане.

По итогам заседания аким области поручил ответственным управлениям и организациям детально проработать проблемные вопросы, определить конкретные пути их решения и обеспечить взаимодействие профильных ведомств. Особое внимание поручено уделить своевременному подключению объектов к инженерным сетям и ускорению необходимых согласовательных процедур.

Пресс-служба акима Туркестанской области