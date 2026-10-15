ТҮРКІСТАНДА «ШЕКСІЗ ӘЛЕМ – ТЕҢ ҚОҒАМ»: ЕРЕКШЕ ЖАНДАРДЫҢ ЖІГЕРІ ҰЛЫҚТАЛДЫ
Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың мәселелерін жүйелі қарастыратын арнайы кеңес құру туралы ұсыныс айтты. Бастама «Шексіз әлем – тең қоғам» атты мерекелік іс-шарада көтеріліп, қатысушылар тарапынан жылы қабылданды.
Түркістан қаласында өткен жиын ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың жетістіктерін дәріптеуге, қоғамдағы тең мүмкіндіктерді насихаттауға және әлеуметтік қолдаудың маңызын айқындауға арналды.
Іс-шарада облыс әкімі әр адамның қадір-қасиеті оның мүмкіндігімен емес, өмірге деген құштарлығымен, жігерімен және қоғамға қосқан үлесімен өлшенетінін атап өтті. Сондай-ақ азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау, олардың қоғамдық өмірге белсенді араласуына жағдай жасау өңірдегі әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының бірі екенін жеткізді.
Осы орайда ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың өтініштері мен ұсыныстарын тұрақты қарастырып, өзекті мәселелерінің шешілуіне ықпал ететін арнайы кеңес құру бастамасын ұсынды. Қатысушылар бұл ұсынысты қолдап, жылы қабылдады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған әлеуметтік әділдік пен тең мүмкіндік қағидаттарына сәйкес, өңірде азаматтарды оңалту және қажетті техникалық құралдармен қамтамасыз ету бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде.
Биыл облыста 1 553 адам оңалту шараларымен қамтылып, 18 916 азамат санаторийлік-курорттық емделуге жолданған. Сонымен қатар 6 200 адам протездік құралдармен, 1 524 адам кресло-арбалармен, 1 377 адам сурдотехникалық және 1 762 адам тифлотехникалық құралдармен қамтамасыз етілген. Міндетті гигиеналық құралдар 24 206 адамға берілген.
Мерекелік бағдарлама аясында өнерпаздар мен паралимпиада чемпиондары өнер көрсетіп, көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. «Бисұлтан би» ансамблі ұлттық биді ұсынса, «Ер Тұран» этно-фольклорлық тобы халық әндерін орындады. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Оразкүл Дәулетова «Ақмаржан» және «Жұлдызым» әндерін шырқап, Қайрат Тұрсынбеков саксофонмен музыкалық композиция орындады. Әнші Біржан Сапарбековтің халық әндері мен паралимпиада чемпиондарының «Өмір өзен» биі де көпшілік ықыласына бөленді.
«Шексіз әлем – тең қоғам» атты басқосу әр азаматтың қоғамдағы орны мен әлеуетін бағалаудың, тең мүмкіндіктер қалыптастырудың және өзекті мәселелерді бірлесе шешудің маңызын көрсетті.