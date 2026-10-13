В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова обсудили актуальные вопросы и предстоящие задачи развития сферы внутренней политики. Руководитель областного управления общественного развития Жанар Бектаева доложила о приоритетных направлениях и новых инициативах в отрасли.

На совещании были рассмотрены вопросы укрепления связей с институтами гражданского общества, содержательной организации национальных и государственных праздников, развития межэтнического согласия и совершенствования работы в сфере внутренней политики.

Кроме того, была презентована Концепция развития внутренней политики и общественных ценностей Туркестанской области на 2026-2030 годы. Документ, основанный на идее «Тұран төріндегі текті өлке», направлен на популяризацию историко-культурного наследия региона, формирование культуры чтения книг, утверждение ценностей честного труда и чистоты.

На совещании также был поднят вопрос о кадровых вопросах в сфере внутренней политики и необходимости совершенствования структуры управления.

Аким области поручил руководителю ответственного управления и акиматам районов и городов систематизировать работу в сфере внутренней политики, усилить связь с представителями гражданского общества и повысить качество информационно-разъяснительных мероприятий. Также Н. Кушеров отметил необходимость популяризации общественных ценностей региона и обеспечения реальной реализации задач, предусмотренных в концепции.

Пресс-служба акима Туркестанской области