В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧНЕТСЯ 15 ОКТЯБРЯ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров проверил ход подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов и дал ряд поручений ответственным управлениям и акимам районов и городов.

В области отопительный сезон планируется начать в период с 15 октября по 1 ноября. В этом году объем угля, необходимый для отопительного сезона региона, составляет 532,5 тыс. тонн. На сегодняшний день доставлено 299,9 тыс. тонн, уровень обеспеченности достиг 56%. По сравнению с прошлой неделей объем доставленного угля увеличился на 25 тыс. тонн. Кроме того, на складах 26 субъектов предпринимательства имеется запас угля в объеме около 60,1 тыс. тонн.

Продолжается работа по обеспечению углем бюджетных учреждений области. Обеспеченность углем объектов образования составляет 98%.

Частным жилым домам на отопительный сезон требуется 176 тыс. тонн угля. На данный момент доставлено 146,1 тыс. тонн, уровень обеспеченности составил 83%. А для теплиц из необходимых 271,2 тыс. тонн угля доставлено 70,1 тыс. тонн. Это равно 26% от общей потребности.

На совещании аким области поручил ускорить поставку угля на объекты образования, повысить уровень обеспеченности населения углем в районах.

Ответственным руководителям поручено держать на постоянном контроле вопросы формирования и поставки запасов угля до начала отопительного сезона.

Пресс-служба акима Туркестанской области