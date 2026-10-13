В рамках программы «Таза Қазақстан» с начала года в Туркестанской области организовано 532 экологических мероприятия, в которых приняли участие 84 639 молодых людей. В результате вывезено 187 тонн мусора. Кроме того, в летний период в трудовой отряд «Жасыл ел» привлечено 260 молодых активистов. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

На совещании первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов доложил о проводимой работе в рамках программы «Таза Қазақстан». По его словам, с участием мобильных групп проведены рейдовые мероприятия в Казыгуртском, Толебийском, Тюлькубасском и Сайрамском районах. В результате составлено 105 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 2,6 млн тенге. Рейдовые работы продолжаются на постоянной основе.

В Telegram чат-бот «Таза Қазақстан» поступило 3 677 обращений, из них исполнено 3 634. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество поступивших обращений сократилось в городе Туркестане, Толебийском, Сайрамском и Сауранском районах. За нарушение чистоты в общественных местах по статье 434-2 составлено 6 366 протоколов, наложено штрафов на сумму 192,8 млн тенге.

По статье 505 оформлено 9 436 протоколов и наложено штрафов на сумму 55,7 млн тенге. Этот показатель на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Со стороны акиматов сельских округов по статье 505 составлено 5 635 протоколов и наложено штрафов на 25,3 млн тенге. Кроме того, в результате анализа, проведенного по реализации статьи 505 акиматами сельских округов, в ряде сельских округов выявлено низкое количество административных протоколов.

Также 3-7 октября проведен мониторинг чистоты вдоль дорог республиканского и областного значения, выявлено 136 недостатков. Для их устранения ответственным учреждениям дан недельный срок, исполнение взято на постоянный контроль.

Совместно с департаментом полиции ведется работа по наложению штрафов в соответствии с действующим законодательством на объекты предпринимательства, расположенные вдоль дорог и не соблюдающие требования чистоты.

Кроме того, в рамках концепции «Таза Қазақстан» разработана Дорожная карта, включающая 40 мероприятий. В целях обеспечения эффективной реализации программы мониторинговые работы продолжаются на постоянной основе.

В завершение совещания глава области поручил акиматам районов и городов активизировать работу по обеспечению чистоты и общественного порядка, а также усилить рейдовые мероприятия и взять на постоянный контроль проблемные территории. Исполнение работ по данному направлению находится на постоянном контроле.

Пресс-служба акима Туркестанской области