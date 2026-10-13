В Туркестане строительство многопрофильной больницы на 570 коек выполнено на 86%

В г.Туркестан близится к завершению строительство одного из крупных медицинских объектов региона - многопрофильной больницы на 570 коек.

Готовность строительно-монтажных работ достигла 86%. Ввод медицинского комплекса в эксплуатацию запланирован на апрель 2027 года.

Новая больница возводится на территории площадью 15,6 га. Общая площадь здания составляет более 83 тыс. кв. м.

Реализация проекта позволит расширить возможности оказания медицинской помощи населению и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры здравоохранения Туркестанской области.

В регионе продолжается строительство и модернизация медицинских объектов. В 2025 году введены в эксплуатацию 35 новых медицинских объектов, в настоящее время продолжается строительство еще 21 объекта здравоохранения.

Ввод новой больницы в эксплуатацию станет важным этапом в развитии медицинской инфраструктуры региона и создании дополнительных условий для повышения доступности медицинской помощи населению.