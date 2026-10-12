НУРАЛХАН КУШЕРОВ: ХЛОПКОВОДСТВО РАЗВИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с фермерами и обсудил ход уборочной кампании хлопка в этом году, требования к цене и качеству продукции, а также меры государственной поддержки, оказываемой отрасли. В ходе встречи он ответил на волнующие фермеров вопросы и разъяснил механизмы формирования цены на хлопок.

В этом году площадь посевов хлопчатника в регионе достигла 173,6 тыс. гектаров. Это на 29,1 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году. По итогам сезона планируется собрать более 555 тыс. тонн хлопка-сырца. С 94,6 тыс. гектаров уже собрано 283 тыс. тонн хлопка.

В регионе оказывается масштабная государственная поддержка хлопководству. В этом году сельхозтоваропроизводителям для проведения весенне-полевых работ в рамках программы «Кең дала» было предоставлено льготное финансирование на общую сумму 16,8 млрд тенге.

Государственная поддержка также оказывается по субсидированию стоимости удобрений, семян, пестицидов и биологических препаратов. Выплачены субсидии в размере 5,8 млрд тенге на 68,9 тыс. тонн внесенных под хлопчатник минеральных удобрений, 289 млн тенге – на 786 тонн семян хлопчатника, 102,4 млн тенге – на пестициды, использованные в целях защиты растений.

Глава региона разъяснил фермерам, что наряду с государственной поддержкой меняются и требования в отрасли.

Так, хлопкоперерабатывающие предприятия ужесточают требования к качеству продукции при приемке и закупке. Это требование характерно не только для Туркестанской области, но и является сложившейся практикой на мировом рынке хлопка. Качество, чистота, влажность продукции и другие показатели напрямую влияют на ее стоимость на рынке.

– Мы уже несколько лет говорим фермерам об одном: время изменилось, изменились требования рынка. Теперь недостаточно выращивать хлопок прежними способами и собирать прежними методами. Мы должны делать упор на качество, продуктивность, водосбережение, применение современных технологий, – сказал аким области.

В этом направлении особый опыт в Туркестанской области имеет компания «Туркестанский агропромышленный комплекс». Компания сеет хлопок на целинных землях, внедряет технологию капельного орошения и обучает местных фермеров современным агротехнологиям. В практике компании сформировался показатель получения до 65 центнеров продукции с гектара. А в местных хозяйствах, работающих традиционным способом, средняя урожайность остается на уровне примерно 20-25 центнеров.

Н. Кушеров отметил, что главное значение этого опыта заключается не только в получении высокого урожая, но и в эффективном использовании воды и ресурсов, повышении производительности труда и технологической модернизации хлопководства.

– Мы должны быть готовы к постепенному переходу на водосберегающие технологии. Это требование времени. Мы не можем за один день перевести фермеров на новые технологии. Но мы должны вести системную работу в этом направлении. Мы уже несколько лет говорим и разъясняем это. Сегодняшнее требование – качественная продукция, высокая урожайность и современные технологии. Этого требует и рынок, – сказал аким.

Также ведется конкретная работа, касающаяся цены на хлопок в этом году. Достигнута договоренность с владельцами заводов.

На формирование закупочной цены хлопка влияют ситуация на мировом рынке, международные котировки и изменение обменного курса. Поэтому установить цену на внутреннем рынке только решением на местном уровне невозможно. Цена формируется на бирже.

– Цена на хлопок формируется в зависимости от ситуации на мировом рынке. При этом учитываются котировки на международном рынке и обменный курс. Если считать в долларах, цена в этом году выше, чем в прошлом. Поэтому вопрос цены необходимо оценивать с учетом этих факторов, – сказал Н. Кушеров.

В этом году с учетом требований фермеров начальная закупочная цена хлопка-сырца по договоренности установлена в размере 230 тенге за 1 кг. В зависимости от конъюнктуры рынка цена может в дальнейшем измениться. Цена хлопка привязана к доллару и в этом году выше, чем в прошлом. Если в прошлом году стоимость одной тонны хлопка оценивалась в $480-482, то в этом году около 230 тысяч тенге, то есть $510-511. Значит, в этом году цена на хлопок выше по сравнению с прошлым годом.

Аким области отметил, что проблемы, возникающие при приемке хлопка, также не останутся без внимания. В случае возникновения разногласий по показаниям весов, заключению лаборатории, определению качества продукции или расчетам, фермеры имеют право в установленном законодательством порядке обратиться в соответствующие государственные органы. В целях оперативного рассмотрения таких вопросов в области организована работа мобильных групп.

Сейчас основная задача в области – своевременно и без потерь собрать хлопок в благоприятный погодный период, организовать прием продукции и создать условия для получения фермерами достойной оплаты за свой труд.

При этом со стороны акимата области проводится мониторинг работы приемных пунктов и перерабатывающих заводов. Ход уборочной кампании, прием продукции, определение качества и вопросы расчетов с фермерами находятся на постоянном контроле.

Аким области довел до фермеров, что со стороны государства будет оказываться поддержка, однако для того, чтобы отрасль была конкурентоспособной, необходимо также менять культуру производства и технологические подходы.

Главная цель – наряду с защитой сегодняшнего труда фермера, превратить хлопководство в долгосрочной перспективе в эффективную, технологичную и конкурентоспособную отрасль.

Пресс-служба акима Туркестанской области