В ТУРКЕСТАНЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ТАЗА КАЗАКСТАН» ПРОДОЛЖАЮТСЯ СУББОТНИКИ

В городе Туркестане, в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан», каждую субботу организуется общегородской субботник и системно проводятся работы по уборке.

Сегодня сотрудники отделов и учреждений, подведомственных акимату города, очистили от мусора улицы и общественные места на закрепленных за ними территориях и провели работы по покосу травы.

Работы проводились на улицах Ы. Исмаилова, Шойынбет би, Одактак, Т. Кайратова, С. Жарылкапова, Р. Сейтметова, Байылдыр, Арыс, Жабаглы, Келиншектау, Боген, Култобе, Т. Айменова, Уш тобе, Туран, С. Ибыракимова, Кудас Жунисбекова, Койлык, Рыскулова, Калдаякова, Отырар, Даулет и Сапарбай болысы, а также на ряде поворотных территорий.

Чистый, красивый и уютный Туркестан – наша общая ответственность. В этой связи призываем жителей города с заботой относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и внести свой вклад в благоустройство города.

Пресс-служба акима Туркестанской области