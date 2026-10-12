ИЗУЧИЛИ РАБОТУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ

Заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Даулбаев, депутаты областного маслихата и аким Толебийского района Еркегали Алимкулов посетили ряд водных объектов на территории района и ознакомились с их текущим состоянием и ходом проводимых работ.

Основная цель рабочего визита – изучение состояния системы водоснабжения питьевой водой, оценка эффективности действующей инфраструктуры и оценка работ, проводимых в направлении стабильного обеспечения населения качественной питьевой водой.

Сначала была рассмотрена работа водосборных резервуаров №1, №2 и №3 в городе Ленгере. Данные объекты играют важную роль в системе обеспечения жителей города питьевой водой.

В настоящее время в Ленгере проживает более 37 тысяч жителей. Суточный объем потребления воды по городу составляет около 12,2 тыс. кубических метров, а в летний период этот показатель увеличивается до 18,9 тыс. кубических метров. В связи с этим обеспечение бесперебойной работы существующей водной инфраструктуры и эффективное использование потенциала дополнительных источников воды является одной из важных задач.

Далее члены делегации посетили скважины №1, №2 и №3 в населенном пункте Достык, относящемся к сельскому округу Киелитас.

В целях снижения дефицита питьевой воды в населенном пункте ведутся работы по строительству новых скважин. Общая стоимость проекта составляет 282 млн тенге. Завершить строительные работы планируется в октябре текущего года. После реализации проекта расширятся возможности водоснабжения населенного пункта и будут созданы благоприятные условия для стабильного обеспечения жителей питьевой водой.

Кроме того, в рамках рабочего визита была изучена работа на роднике Карабастау. Эффективное использование возможностей водных источников и сохранение надежности системы водоснабжения считается одним из важных направлений в развитии коммунальной инфраструктуры района.

В ходе рабочего визита была отмечена важность обеспечения населения качественной и бесперебойной питьевой водой. Стабильная работа существующих водных систем и эффективное использование дополнительных источников воды, особенно в период увеличения объема потребления воды в летний период, позволит покрыть потребности населения.

Повышение доступа к качественной питьевой воде – одна из важных задач, направленных на улучшение качества жизни населения. В этой связи работы по обеспечению эффективной работы водных объектов, совершенствованию инфраструктуры и рациональному использованию водных ресурсов будут продолжены.