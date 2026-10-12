В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ В АСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

В Национальном музее РК в городе Астане состоялось открытие республиканской совместной выставки под названием «Отырар-Туркестан: средневековая ирригация и культура земледелия». Выставка объединила ученых, представителей сферы культуры, интеллигенцию, представителей СМИ и молодежь.

Выставка была организована совместно Государственным археологическим музеем-заповедником «Отырар», Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет Султан» и Национальным музеем Республики Казахстан. Мероприятие открыла заместитель директора Национального музея РК Акмарал Ибраева, которая отметила значимость выставки.

В мероприятии приняли участие заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» Мурат Тастанбеков, директор Государственного археологического музея-заповедника «Отырар» Айбек Жандосов и ветеран музея Рахия Жузбаева. Они остановились на историческом значении земледелия и орошаемого хозяйства в южном регионе.

На выставке представлены каналы, арыки и канавы, орудия земледелия, изделия для обработки зерна и другие ценные экспонаты, найденные в результате археологических исследований. Посетители выставки могут познакомиться с хозяйственной культурой средневековых жителей, опытом водопользования и особенностями культурно-экономического развития региона.

Выставка продлится в Национальном музее РК до 9 ноября. Приглашаем всех познакомиться с историческим наследием!

Пресс-служба акима Туркестанской области