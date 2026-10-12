ТУРКЕСТАН: В ОРДАБАСИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕРЕНЫ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И ГАЗОМ

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов с рабочим визитом посетил Ордабасинский район и ознакомился с ходом работ, проводимых в целях реконструкции систем питьевой воды и обеспечения природным газом в населенных пунктах.

Сначала З. Жолдасов посетил объекты реконструкции систем питьевой воды в селах Кокарал, Торткул, Боген, Шубар и Бадам, относящихся к Торткулскому сельскому округу. В настоящее время в этих населенных пунктах ведутся работы по модернизации инфраструктуры питьевой воды.

В ходе посещения объектов первый заместитель акима области обратил внимание на темпы строительных работ, соблюдение установленных сроков и качество выполняемых работ. Он поручил подрядным организациям усилить темпы строительства и качественно завершить объекты в соответствии с требованиями.

З. Жолдасов уделил приоритетное внимание вопросу модернизации инфраструктуры питьевой воды и поручил вести системную работу в направлении обеспечения населения качественной и бесперебойной питьевой водой. Он отметил, что вопрос финансирования будет рассмотрен только в случае, если качество и ход строительных работ будут на должном уровне.

По словам акима района Азата Оралбаева, после полного завершения работ по реконструкции систем питьевой воды в указанных населенных пунктах появится возможность довести уровень обеспечения жителей района централизованной питьевой водой до 100%.

В ходе рабочего визита также были обсуждены актуальные вопросы в направлении газификации района.

В настоящее время к природному газу подключено 45 населенных пунктов в Ордабасинском районе. Уровень охвата составляет 78,9%. До конца года планируется завершить строительные работы в селах Акпан, Аккойлы и Шубарсу и подключить жителей к природному газу. В результате ожидается, что показатель газификации достигнет 84,2%.

Кроме того, ведутся работы по обеспечению природным газом сел Карабастау, Мамыр и Ордабасы, относящихся к Бадамскому сельскому округу. Подачу газа в указанные населенные пункты планируется осуществить через объект газификации села Акбулак.

В связи с этим была отмечена необходимость рассмотрения вопроса финансирования, необходимого для реализации строительства по обеспечению села Акбулак природным газом. Аким района доложил о возникающих в направлении газификации проблемах и предложил пути их решения.

По итогам работы З. Жолдасов поручил разработать системный график, охватывающий фактическое положение по каждому из проектов водоснабжения и газификации. В нем должны быть указаны объем выполненных работ, оставшиеся этапы строительства, потребность в финансировании и установленные сроки.

Главная задача – качественно и своевременно завершить инфраструктурные проекты и системно решить вопросы обеспечения населения питьевой водой и природным газом.

Пресс-служба акима Туркестанской области