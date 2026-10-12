В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЕНА РАБОТА ПО СОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

В соответствии с поручением акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова ведется контроль за упорядочиванием и соответствием требованиям полигонов для складирования твердых бытовых отходов. В этой связи руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Галымжан Толепов посетил с рабочим визитом Сайрамский район. Глава управления побывал на полигоне твердых бытовых отходов в селе Манкент и ознакомился с его текущим состоянием. Ответственным лицам даны поручения по содержанию полигонов на должном уровне, устранению выявленных недостатков и приведению территорий в соответствие с требованиями.

В целом на территории области раздельным сбором и сортировкой отходов, в том числе пластмассы, пластика, стекла и бумажно-картонной продукции, занимается порядка 15 субъектов малого и среднего бизнеса. А в направлении переработки работают пять частных предприятий, производящих сырье для изготовления пластиковых труб и химическое волокно.

Один из основных индикаторов программы развития области - доля утилизации образовавшихся твердых бытовых отходов - в 2025 году был запланирован на уровне 31% и полностью выполнен. В этом году показатель предусмотрено довести до 33%; по итогам девяти месяцев выполнено 32%.

В целях активизации направления переработки отходов районы и города на территории области разделены на зоны, через микрофинансовую организацию «Ырыс» предусмотрены льготные кредиты, ведется работа по финансированию.

Пресс-служба акима Туркестанской области