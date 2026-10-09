ТАЗА КҮЗ: ШАРДАРА АУДАНЫНДА АУҚЫМДЫ СЕНБІЛІК ӨТТІ
«Таза Қазақстан» экологиялық бағдарламасы аясында аудан әкімі Арман Қарсыбаевтың тапсырмасына сәйкес, «Әділет» партиясымен бірлесіп, аудан көлемінде ауқымды сенбілік ұйымдастырылды.
Тазалық шарасына Шардара қаласы мен 10 ауылдық округтен 1200-ге жуық адам қатысып, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың қызметкерлері, спортшылар және еріктілер белсенділік танытты.
Сенбілік барысында жол бойындағы қураған шөптер тазартылып, Сырдария жағалауы тұрмыстық қалдықтардан аршылды. Сонымен қатар, тарихи-мәдени мұрамыз саналатын Ұзын ата кесенесінің аумағында тазалық жұмыстары жүргізілді.
Тазалық – ортақ міндет, туған жерге деген жанашырлықтың көрінісі. Осындай игі бастамалар арқылы аудан тұрғындары қоршаған ортаны қорғауға, туған жердің көркеюіне және санитарлық тазалықты сақтауға өз үлестерін қосуда.
Таза аудан – баршамызға ортақ жауапкершілік!