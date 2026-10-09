НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район встретился с жителями и провел личный прием граждан.

После встречи с жителями района ряд граждан обратились к акиму области с личными вопросами. Выслушав обращения жителей, пришедших на прием, глава региона отметил необходимость внимательно отнестись к проблеме каждого гражданина.

Аким области выслушал всех жителей, пришедших на прием, и вместе с руководителями соответствующих сфер рассмотрел пути решения поднятых вопросов. По некоторым вопросам на месте были даны конкретные поручения ответственным государственным органам, ряд обращений взят на контроль.

Жители в основном обращались с просьбами по вопросам жилья, земельных отношений, инфраструктуры, занятости и социальным вопросам.

Н. Кушеров отметил, что при рассмотрении обращений граждан важно не только выслушать проблему, но и обеспечить ее конкретное решение. Он поручил ответственным руководителям изучить каждое обращение в рамках закона и дать жителям конкретный и понятный ответ.

Пресс-служба акима Туркестанской области