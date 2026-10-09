В Казыгуртском районе Туркестанской области строится современный откормочный комплекс по американской технологии стоимостью 4,3 млрд тенге. Проект позволит одновременно откармливать пять тысяч голов крупного рогатого скота.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район посетил сельский округ Какпак и ознакомился с ходом строительства инвестиционного проекта, реализуемого ТОО «Каркын-2030».

Н. Кушеров отметил большую значимость таких инвестиционных проектов в развитии сельского хозяйства.

- В Туркестанской области мы уделяем приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и привлечению инвестиций. Особенно важно внедрять современные технологии в животноводстве и увеличивать объемы производства. Этот проект даст импульс экономическому развитию района, позволит создать постоянные рабочие места и укрепить продовольственную безопасность региона. И в дальнейшем мы будем поддерживать такие инициативы и прилагать усилия для эффективного использования потенциала сельского хозяйства, - сказал аким области.

Строительство площадки, расположенной на территории 16 гектаров, началось в 2025 году. В комплексе, строящемся в соответствии с современными требованиями, предусмотрены автоматизация производственных процессов, заготовка кормов, уход за скотом и системы управления отходами.

Объект будет оборудован в соответствии с ветеринарными, санитарными и технологическими требованиями.

В рамках проекта предусмотрено строительство пяти объектов, на сегодня строительство четырех из них полностью завершено. Планируется, что комплекс выйдет на полную мощность в этом году. В результате постоянной работой будут обеспечены 30 человек.

В настоящее время принято 3700 голов КРС, откормлено 2500 голов.

Данный проект направлен на повышение потенциала животноводческой отрасли Казыгуртского района и вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Кроме того, он позволит увеличить производство мяса и обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.

Пресс-служба акима Туркестанской области