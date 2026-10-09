НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ КАЗЫГУРТСКОГО РАЙОНА И ВЫСЛУШАЛ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями Казыгуртского района и обсудил с ними социально-экономическое развитие региона и актуальные проблемы.

За первые восемь месяцев 2026 года валовой региональный продукт района составил 102,8 млрд тенге, увеличившись на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал достиг 39,6 млрд тенге, рост составил 36%. А объем сельскохозяйственной продукции составил 56,1 млрд тенге, рост - 61,7%. По итогам первого полугодия текущего года район поднялся на третье место в областном рейтинге.

- У района огромный потенциал. Теперь задача - закрепить этот рост конкретными результатами, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и повысить благосостояние жителей. Инфраструктурные проекты должны реализовываться качественно и своевременно, а проблемы в повседневной жизни населения должны решаться поэтапно, - сказал глава региона.

В районе в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в прошлом году в девяти населенных пунктах были реализованы проекты на сумму 1,6 млрд тенге. В этом году на ремонт дорог выделено 755 млн тенге, на обновление электросетей в селах Жинишке и Косагаш предусмотрено 197 млн тенге. В селе Шарбулак введена в эксплуатацию школа на 300 мест. Ведутся работы по газификации сел Атажурт и Енбекши.

По программе «Ауыл аманаты» в прошлом году было профинансировано 69 проектов на сумму 632,4 млн тенге. В этом году планируется поддержать 109 проектов на 1,2 млрд тенге. Также в селе Шарбулак, получившем главный приз областного конкурса «Үлгілі ауыл» в 2024 году, построен современный спортивный комплекс стоимостью 500 млн тенге.

Отметив эти показатели, глава региона подчеркнул, что за качественную реализацию программы «Таза Қазақстан» и чистоту и озеленение края ответственен каждый житель. Он призвал жителей внести свой вклад в благое начинание.

На встрече аким Казыгуртского района Азизхан Исмаилов отчитался о проделанной работе и рассказал о планах. После этого жители задавали вопросы и поднимали волнующие их проблемы. В ходе беседы, прошедшей в открытом формате, гражданам была предоставлена возможность свободно выражать свое мнение и вносить предложения.

После сессии вопросов и ответов аким области провел личный прием граждан. В ходе приема были выслушаны обращения граждан, поднятые вопросы взяты на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области