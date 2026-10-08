В ТУРКЕСТАНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТЮРКСОЙ

В универсальной научной библиотеке «Фараб» города Туркестана состоялась церемония закрытия IV Международного студенческого театрального фестиваля ТЮРКСОЙ.

В международном творческом конкурсе, прошедшем с 5 по 7 октября, приняли участие студенты, ведущие преподаватели и профессора из высших учебных заведений Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Основная цель фестиваля – укрепление творческих связей между молодыми театральными специалистами тюркских стран, создание возможности для обмена профессиональным опытом и популяризация общих культурных ценностей. В течение нескольких дней творческого состязания театральные коллективы участвующих учебных заведений представили свои постановки вниманию зрителей и продемонстрировали свое творческое мастерство.

В церемонии закрытия приняли участие Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Совета полномочных представителей Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави профессор и доктор Хусейн Караман, ректор университета Жанар Темирбекова, руководитель управления культуры Туркестанской области Бакытжан Садыков и аким города Туркестана Азимбек Пазылбекулы, которые отметили значимость фестиваля.

В своем выступлении аким города отметил: то, что Туркестан стал принимающей стороной IV Международного студенческого театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, является особым статусом для жителей города.

«Этот фестиваль, наряду с совершенствованием творчества молодых деятелей искусства, укрепляет духовно-культурные и творческие связи тюркских народов. Нет сомнений, что творческое состязание станет площадкой для обмена профессиональным опытом в театральном искусстве», – сказал аким города.

В ходе итогового торжества были награждены победители фестиваля и вручены специальные призы молодым специалистам театра, показавшим лучшие выступления.