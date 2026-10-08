В городе Туркестане прошел семинар на тему «Повышение правовой грамотности в сфере межэтнических отношений». Мероприятие было организовано КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Туркестанской области.

Семинар, прошедший в Доме дружбы, открыла и провела руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Туркестанской области Эльмира Жангазиева. В своем выступлении она остановилась на важности принципа Главы государства «Закон и порядок» в обеспечении стабильности и безопасности в обществе, отметив, что сохранение межэтнического согласия начинается с уважения каждым гражданином закона и ответственного отношения к правам и законным интересам других людей.

Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности в сфере межэтнических отношений, расширение понимания гражданами своих прав и обязанностей, формирование культуры соблюдения требований закона и укрепление общественного согласия.

В ходе семинара ученые высших учебных заведений и специалисты в области права поделились актуальной информацией о правовых нормах в межэтнических отношениях, правах и обязанностях граждан, профилактике правонарушений, недопущении межэтнической розни и дискриминации.

В завершение встречи участники задали вопросы спикерам и обменялись мнениями.

Пресс-служба акима Туркестанской области