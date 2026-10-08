ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ НЕ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков провел очередной личный прием с целью заслушать жалобы и обращения жителей. В формате открытого диалога, согласно графику встречи, были рассмотрены обращения, поступившие от жителей города Туркестана, а также Сауранского, Жетысайского, Келесского и Ордабасинского районов.

В частности, жители Туркестана и Жетысайского, Келесского, Ордабасинского районов подняли проблемные вопросы, связанные с узакониванием кадастровых документов на земельные участки, определением границ земель производственных кооперативов и пастбищных угодий, а также с перекрытием поливных арыков. Вместе с тем, детально был рассмотрен вопрос о постоянном обустройстве кандасов, переселившихся из Республики Таджикистан, и выделении им специальных земельных участков для развития животноводства. По социальному блоку были заслушаны обращения по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями на договорной основе, трудоустройству безработных жителей на постоянную работу.

В завершение встречи замакима области тщательно проанализировал жалобы каждого заявителя и разъяснил их законность. Для оперативного и качественного рассмотрения поднятых вопросов он дал конкретные поручения соответствующим специалистам.

Положительное решение всех обращений в рамках закона и сроки их исполнения взяты под прямой контроль заместителя акима области.

Пресс-служба акима Туркестанской области