В ТУРКЕСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИТАЮЩАЯ НАЦИЯ»

В Туркестане начала работу новая литературная площадка, объединяющая любителей чтения для совместного обсуждения произведений казахской и мировой литературы.

В рамках проекта Главы государства «Читающая нация» Региональное учреждение «Қоғамдық келісім» Туркестанской области организовало литературную встречу «Вместе читаем, вместе размышляем!». Первая встреча была посвящена роману выдающегося казахского писателя Оралхана Бокея «Атау-кере».

Открывая встречу, руководитель учреждения Эльмира Жангазиева отметила особую роль книги в жизни человека. По ее словам, важно, чтобы молодые люди не просто читали произведения, но и учились осмысливать прочитанное, делиться своими впечатлениями и свободно выражать собственную точку зрения.

Участники встречи — молодежь и любители литературы — обсудили основные идеи романа «Атау-кере», судьбы его героев, вопросы человеческой природы, духовных ценностей и проблемы современного общества. Обсуждение прошло в формате свободного обмена мнениями, позволив каждому участнику поделиться собственным взглядом на произведение.

Гостями литературного вечера стали лауреат Международной литературной премии «Алаш», председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана, поэт Айдар Сейдазым и корреспондент газеты «Оңтүстік Қазақстан», поэт Бауыржан Ерман. Они рассказали об особенностях произведения, его идейном содержании и литературном стиле Оралхана Бокея.

Модератором встречи выступил журналист, обладатель нагрудного знака «Үздік ақпарат саласының үздігі» Төребек Байтасов.

Организаторы планируют сделать литературную площадку постоянной. В дальнейшем здесь будут обсуждаться лучшие произведения казахской и мировой литературы, а читатели и молодежь получат возможность регулярно встречаться, обмениваться мнениями и глубже погружаться в мир литературы.