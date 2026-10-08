ТУРКЕСТАН: В ОРДАБАСЫ ОТКРЫТА НОВАЯ ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

В населенном пункте Караспан Ордабасинского района в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» введена в эксплуатацию новая пожарная часть.

Строительство объекта началось в июле текущего года и сегодня сдано во благо населения. Новая часть направлена на обеспечение безопасности почти 14 тысяч жителей Караспанского сельского округа и оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Новый объект в Караспане – это 16-я по счету пожарная часть, открываемая в Туркестанской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары».

Часть полностью оснащена необходимым оборудованием в соответствии с современными требованиями. Здесь работают шестеро сотрудников. Объект обеспечен специальным пожарным автомобилем, предусмотрены диспетчерская для приема вызовов, спальная комната, столовая и душевая.

В церемонии открытия части приняли участие начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Багдад Чайзада, аким Ордабасинского района Азат Оралбаев, председатель районного маслихата Бакдаулет Жумабеков, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Ордабасинского района Жомарт Коспанов, ветераны, представители интеллигенции и жители села.

В ходе торжественного мероприятия была перерезана лента нового объекта и представлена материально-техническая база части. Аким района поздравил жителей села с открытием нового объекта, отметил важность обеспечения безопасности населения и вручил акиму Караспанского сельского округа ключ от пожарной части. Части был передан специальный пожарный автомобиль и необходимое оборудование, и она приступила к несению службы. Подрядчику, ответственному за строительные работы, было вручено благодарственное письмо.

В ходе мероприятия аксакал села дал свое благословение и выразил пожелание, чтобы новый объект служил во благо народа.

В завершение мероприятия гости посадили на территории части саженцы ели.

Пресс-служба акима Туркестанской области