ТУРКЕСТАН: БУДУЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗЪЯСНИЛИ ТОНКОСТИ НАЧАЛА БИЗНЕСА

Организованный Центром обслуживания предпринимателей «TÚRKISTAN» семинар-тренинг на тему «Основы предпринимательства» для будущих предпринимателей, проявивших интерес к бизнесу, подошел к концу. В ходе семинара руководитель отдела обучения центра Ержан Кангельдиев подробно разъяснил первые шаги, необходимые для начала бизнеса, и вопросы разработки эффективного бизнес-плана.

Кроме того, была предоставлена информация о мерах государственной поддержки, грантах и возможностях льготного финансирования. Помимо этого, были организованы практические занятия, направленные на повышение финансовой грамотности.

Сегодня на итоговом собрании семинара участникам были вручены сертификаты. После этого участники семинара-тренинга посетили известный кондитерский цех «Әлия тәттілері» и ознакомились с практическим опытом ведения бизнеса. В ходе практического занятия желающие открыть свое дело совместили теоретические знания с реальным производственным процессом и воочию увидели повседневный ход предпринимательства.

Работники предприятия показали особенности кондитерского производства и ознакомили с процессом приготовления продукции. Также они поделились своим опытом по таким направлениям, как начало бизнеса, организация производства и учет потребительского спроса.

Подобные познавательные встречи не только повышают интерес к предпринимательству, но и дают возможность укрепить уверенность в начале собственного дела. Семинар-тренинг, сочетающий теорию и практику, даст ориентир для тех, кто хочет заняться бизнесом, для реализации новых идей и развития своего дела в будущем.

Пресс-служба акима Туркестанской области