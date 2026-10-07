НУРАЛХАН КУШЕРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ АРЫСИ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с жителями города Арысь и доложил о ходе социально-экономического развития города. На встрече были выслушаны актуальные проблемы жителей и обсуждены пути их решения.

Встреча прошла в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по установлению открытого диалога с гражданами и оперативному реагированию на запросы населения.

Город Арысь расположен на перекрестке девяти дорог и занимает важное место в транспортно-логистическом и экономическом потенциале региона. Сегодня здесь реализуется ряд проектов социального и инфраструктурного направления.

За первые восемь месяцев 2026 года валовый региональный продукт города составил 52,3 млрд тенге, увеличившись на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленной продукции достиг 9,3 млрд тенге. Объем инвестиций, направленных в основной капитал, составил 16,1 млрд тенге.

Объем строительных работ достиг 5 млрд тенге, введено в эксплуатацию 13,1 тыс. квадратных метров жилья. Объем сельскохозяйственной продукции составил 23,9 млрд тенге.

Глава региона отметил необходимость эффективного использования высокого потенциала города Арысь и дальнейшего обеспечения экономического роста.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встречах с населением поручил не только выслушивать проблемы граждан, но и целенаправленно решать их. Поэтому основная цель сегодняшней встречи – не только рассказать о проделанной работе, но и лично выслушать волнующие жителей вопросы. Ни одно обращение не останется без внимания. Нам необходимо четко определить, какую проблему в какие сроки и каким путем можно решить, – сказал Н. Кушеров.

На встрече также шла речь о строительстве социальных объектов в городе и развитии инженерной инфраструктуры.

В рамках проекта «Школы будущего» в городе завершено строительство и введена в эксплуатацию школа на 600 мест. Стоимость проекта – 4,7 млрд тенге. В прошлом году тоже была введена в эксплуатацию школа на 600 мест в жилом массиве «Отырар».

В жилом массиве «Барыс» завершено строительство 60-квартирного многоэтажного жилого дома, квартиры уже приобретены. Населенные пункты Жидели, Байыркум, Кокжиде и Аккала обеспечены природным газом. В этом году начаты строительно-монтажные работы по газификации жилых массивов “Отырар-2” и “Талдыкудык”.

На совещании также был заслушан отчет акима города Арысь Кайсара Манкараева.

На встрече жителями был поднят ряд вопросов, касающихся дорог, питьевой воды, газа, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры.

Аким области выслушал каждое обращение и поручил ответственным управлениям и акимату города изучить проблемы и предложить конкретные пути решения.

Кроме того, был проанализирован ход исполнения вопросов, поднятых на встрече в прошлом году. В 2025 году жителями было поднято 14 вопросов, 12 из которых исполнены, один находится на стадии исполнения. В частности, поднимался вопрос установки детских игровых площадок во дворах многоэтажных домов №45, 47 и 49 по улице Абдразакова. В настоящее время начались работы по проекту. Подрядчик ТОО «BEREKE SE» планирует полностью завершить объект в ноябре.

Н. Кушеров также заострил внимание на вопросах чистоты и благоустройства. Он призвал жителей активно участвовать в поддержании чистоты окружающей среды и благоустройстве общественных пространств в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

В завершение встречи глава региона провел личный прием граждан. Жители напрямую рассказали акиму волнующие их проблемы. На личном приеме были рассмотрены обращения по вопросам жилья, земли, инфраструктуры, социальные вопросы и другие.

По каждому обращению жителей даны конкретные поручения ответственным госорганам и поручено держать на контроле ход решения поднятых вопросов.

Пресс-служба акима Туркестанской области