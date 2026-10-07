ТУРКЕСТАН: В АРЫСИ ЗАПУСТЯТ МАСЛОЗАВОД И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В городе Арысь компания «MEGA-AGAT АГРО» реализует ряд крупных инвестиционных проектов в направлении глубокой переработки сельхозпродукции, хранения продукции и логистики.

Аким области Нуралхан Кушеров в ходе рабочей поездки в город Арысь побывал на строительной площадке производств и ознакомился с проектами.

- Проекты по переработке, хранению и логистике сельхозпродукции играют важную роль в усилении агропромышленного потенциала региона. Для нас наряду с объемом инвестиций важны фактический запуск производств, открытие новых рабочих мест и повышение добавленной стоимости местной продукции. Поэтому ход реализации каждого проекта должен быть на постоянном контроле, - сказал глава региона.

Компания ведет строительство завода по производству подсолнечного, хлопкового и сафлорового масла на девяти гектарах в Арыси. Инвестиционная стоимость – 11 млрд тенге. Производственное предприятие способно производить 500 тонн продукции в сутки. В рамках проекта планируется создать 150 новых рабочих мест. Строительство завода началось в прошлом году, планируется запустить его в следующем году.

Кроме того, ТОО «MEGA-AGAT АГРО» ведет строительство центра перевалки грузов по направлениям, напрямую соединенным автомобильным и железнодорожным транспортом, на 1 га земли. Срок реализации проекта был запланирован на 2025-2026 годы. Инвестиционная стоимость – 200 млн тенге. Объект способен принимать до двух тысяч тонн грузов в сутки. При запуске проекта будет открыто 10 рабочих мест. Проект направлен на эффективную организацию грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом и повышение логистических возможностей региона.

В прошлом году данная компания запустила склад для хранения бобовых культур. Склад позволяет одновременно хранить до шести тысяч тонн продукции. В рамках проекта создано 10 рабочих мест. А в этом году планируется запустить склад для хранения товаров, или “сухой порт”. Под проект отведено два га земли и направлено 1 млрд тенге инвестиций. При запуске объекта будут трудоустроены 10 человек.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию склад для хранения зерна и силоса. Объект инвестиционной стоимостью 1,5 млрд тенге располагается на 2 га. Годовая мощность хранения склада достигнет до 60 тысяч тонн. При запуске проекта откроется 10 рабочих мест.

Также инвестор в этом году планирует запустить комплекс по выращиванию племенных лошадей. Здесь планируется выращивать до 30 голов лошадей.

В ходе рабочей поездки аким области поручил ответственным руководителям продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов и качественно и в установленные сроки завершить строительные работы.

В целом данные проекты направлены на расширение возможностей города Арысь по глубокой переработке, хранению и оказанию логистических услуг сельскохозяйственной продукции, создание новых рабочих мест и повышение агропромышленного потенциала региона.

Пресс-служба акима Туркестанской области