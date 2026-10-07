ОДИН ИЗ 4 СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, СТРОЯЩИХСЯ В КАЗАХСТАНЕ, ВОЗВОДЯТ В АРЫСИ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил с рабочей поездкой город Арысь и осмотрел ряд производственных объектов. Он встретился с инициаторами проектов и ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов.

В первую очередь аким области посетил совместный казахстанско-французский сервисный центр по обслуживанию электровозов, расположенный вдоль трассы “Арысь-Шардара”.

Н. Кушеров отметил вклад производственного объекта в развитие железнодорожной отрасли региона и создание новых рабочих мест. Он поручил ответственным лицам обеспечить завершение проектов в установленные сроки и оказать необходимую поддержку инвесторам.

Новый объект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между французской компанией Alstom и Правительством Республики Казахстан. Депо в городе Арысь – один из четырех сервисных центров, строящихся по всей стране. Проект реализует ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Строительные работы начались в 2025 году. Инвестиционная стоимость проекта составляет 3,5 млрд тенге. Здание площадью 4 100 квадратных метров расположено на территории 2,9 гектара. Центр планируется запустить до конца года. Объект способен обслуживать две тысячи электровозов в год. При запуске проекта будет создано 50 новых рабочих мест.

Пресс-служба акима Туркестанской области