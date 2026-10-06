В МУЗЕЕ ЯСАВИ В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЛО КУЛЬТУРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПОЧЕТ УЧИТЕЛЮ – ПРИМЕР ПОТОМКАМ»

Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет Султан» в музее Ясави было проведено культурное мероприятие «Почет учителю – пример потомкам». Цель мероприятия – познакомить педагогов с культурно-просветительскими проектами музея-заповедника и укрепить связь между музеем и школами.

Мероприятие открыл заместитель директора музея-заповедника Султан Темирлан, вручив благодарственные письма и презенты активным директорам школ. Руководитель отдела научных исследований и координации Берик Байболов и руководитель отдела музейной педагогики Динара Арынова выступили с докладами, а затем приняли ряд учителей в «Клуб ясавиведения».

В мероприятии приняли участие административные представители общеобразовательных школ города Туркестана, педагоги, ответственные за воспитательную работу, специалисты дополнительного образования, классные руководители и учителя-предметники. Гостям были вручены памятные подарки от имени музея-заповедника.

В ходе культурной программы выступили артисты многопрофильного комплекса «Конгресс-холл», а педагог музея Сакен Конысбеков исполнил прекрасные песни. Члены кружка «Юный экскурсовод» провели для гостей обзорную экскурсию по музею.

В рамках мероприятия учителя познакомились с историей и ценностями музея Ясави, увидели культурно-просветительские проекты музея и возможности в сфере образования. Кроме того, на третьем этаже музея была представлена книжная выставка библиотеки научного центра ясавиведения и выставка детского творчества. В экспозицию вошли рисунки, изделия ручной работы и другие творческие работы детей, участвовавших в кружках и культурно-просветительских проектах музея-заповедника.

Пресс-служба акима Туркестанской области