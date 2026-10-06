СТАРТОВАЛ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ ТЮРКСКИХ СТРАН

В Туркестане состоялась церемония открытия IV Международного фестиваля студенческих театров ТЮРКСОЙ, объединившего на одной сцене молодых театральных специалистов тюркского мира.

В международном конкурсе искусств, который пройдет с 5 по 7 октября, принимают участие студенты, ведущие преподаватели и профессора из высших учебных заведений Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие и выступили с речью Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель Попечительского совета Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, профессор, доктор Хусейн Караман, ректор университета Жанар Темирбекова и руководитель управления культуры Туркестанской области Бахытжан Садыков.

В состав жюри фестиваля вошли квалифицированные специалисты в области театрального искусства тюркского мира – Марина Юсупова, Ашырмурат Гурбанов, Исрафил Исрафилов, Эрай Эсерол и Чынасыл Урматбеков.

Первую постановку фестиваля представили артисты Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Творческий коллектив продемонстрировал зрителям профессиональное мастерство и сценическую культуру, открыв первый день фестиваля содержательным спектаклем.

Международный фестиваль искусств, объединивший на одной сцене молодых театральных специалистов тюркского мира, продолжится и в предстоящие дни, зрителям будут представлены постановки участвующих учебных заведений. Фестиваль является важной арт-площадкой, которая не только демонстрирует творческий потенциал молодых артистов, но и укрепляет культурно-творческие связи между тюркскими государствами, дает возможность обмена профессиональным опытом в театральном искусстве.

Пресс-служба акима Туркестанской области