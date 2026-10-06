Премьер-министр акцентировал внимание на работе акиматов

Все регионы исполнили точно в срок, кроме одного: к ответственности привлечен замакима области

На заседании Правительства вне повестки рассмотрен вопрос готовности регионов к отопительному сезону. На сегодня теплоснабжение запущено в 11 регионах.

«Отопительный сезон начался в плановом порядке. В южных и западных регионах тепло будет подключено согласно графику и погоде. Мною ранее поручалось обеспечить готовность теплоисточников и сетей до 1 октября. Все регионы исполнили точно в срок, кроме одного», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи за отсутствие должной координации и несвоевременную подготовку тепловых сетей города Семей Премьер-министр поручил привлечь к дисциплинарной ответственности курирующего заместителя акима области Абай.