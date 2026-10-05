В ТУРКЕСТАНЕ ЧЕСТВОВАЛИ ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ

В Туркестане в честь Дня учителя состоялось торжественное мероприятие «Почет учителю – пример потомкам» с участием работников сферы образования. В праздничном собрании принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который поздравил всех учителей, самоотверженно трудящихся в сфере образования, с профессиональным праздником.

– Сегодня мы отмечаем особый праздник, определяющий вершину мудрости человечества – День учителя! От всей души поздравляю всех вас с этим праздником! Учитель – это не просто профессия. Учитель – это личность, прививающая ребенку знания и воспитание, формирующая будущее страны. Поэтому уважение к учителю – это уважение к будущему. Как отметил Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, главный капитал страны – это конкурентоспособное поколение, получившее качественное образование. Поэтому повышение качества образования – наша общая задача. Сегодня со стороны государства оказывается большая поддержка сфере образования. Строятся новые школы, обновляется материально-техническая база, создаются условия для профессионального развития педагогов. Эффективно используя эти возможности, учителя и ученики Туркестанской области также показывают хорошие результаты. По итогам прошлого учебного года четыре образовательные организации нашей области вошли в число 100 лучших олимпиадных школ страны. Наши ученики заняли 170 призовых мест на международных и республиканских образовательных состязаниях. Качество образования Туркестана, с его глубокой историей и высокими духовными ценностями, также должно быть высоким. Наша цель – повысить знания каждого ребенка, дать ему возможность мыслить самостоятельно и применять изученное в жизни, – сказал глава региона, рассказав о достижениях в сфере образования и отметив, что все значительные успехи являются плодом кропотливого труда учителей.

В этом году педагоги Туркестанской области неоднократно занимали первые места на республиканском конкурсе исследовательских проектов «Зерде». Вместе с тем учителя и их ученики стали лучшими в республиканском инновационном проекте «Книга и цифровой мир – STEAM», на международном III традиционном конкурсе научных проектов «Зейин-2025».

Знаменательный праздник был организован в контексте актуальных идей общества – воспитания «Честного гражданина», экологической культуры «Чистый Казахстан», принципа «Закон и порядок», требований новой Конституции, а также направлений внедрения современного искусственного интеллекта в образование. В реализации каждого из отмеченных направлений особая роль отводится квалифицированным и мудрым педагогам.

Глава региона вручил награды 30 учителям, подготовившим победителей республиканских, областных предметных олимпиад и конкурсов знаний. Из них пятеро педагогов награждены государственной наградой «Ерен еңбегі үшін», пятеро учителей - медалью «Еңбек ардагері» от Министерства просвещения РК, 20 учителям вручены благодарственные письма. 20 учителям, награжденным от имени акима области, было вручено денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге.

Также председатель областного маслихата Нуралы Абишов и руководитель управления образования Туркестанской области Галымжан Орынов вручили 50 педагогам нагрудные знаки «Ы. Алтынсарин», «Почетный работник образования», почетные грамоты и благодарственные письма.

На торжественном собрании артисты представили яркую концертную программу. Вместе с известными певцами и танцорами выступили талантливые ученики и дети.

Отметим, в Туркестанской области более 83 тысяч педагогов. В организациях среднего образования работают свыше 66 тысяч педагогов. 94% педагогов (62 928 человек) имеют высшее образование, 4 015 специалистов имеют степень магистра.

Пресс-служба акима Туркестанской области