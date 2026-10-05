По итогам восьми месяцев 2026 года в Туркестанской области введено в эксплуатацию 719 тысяч квадратных метров жилой площади, рост составил 107%. По данному показателю область занимает четвертое место в республике. Об этом было сказано на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

В этом году по республике предусмотрено ввести в эксплуатацию 20,4 млн квадратных метров жилой площади. Из них 1,25 млн квадратных метров приходится на долю Туркестанской области. В настоящее время по заказу областного управления строительства в городе Туркестане возводятся восемь кредитных жилых домов общей стоимостью 16,5 млрд тенге. Жилые дома состоят из 810 квартир общей площадью 48,2 тысячи квадратных метров.

Аким области поручил ответственным руководителям, акимам районов и городов обратить особое внимание на качество строительных работ и обеспечить выполнение работ на объектах в соответствии с установленными требованиями и строительными нормами.

- Возьмите под контроль строительные работы по жилью, которая будет продаваться, и уделите особое внимание повышению качества работ и темпов строительства. Необходимо постоянно держать на контроле ход работ по каждому объекту и оперативно устранять выявленные недостатки. Также обратите особое внимание на вопросы приобретения арендного жилья, сдачи готовых домов, своевременного проведения конкурсов на дома, полного обеспечения работ по благоустройству жилых территорий, - сказал глава региона.

На аппаратном совещании о ходе работ по жилищному строительству в регионе доложил руководитель областного управления строительства Абай Турханов. По его словам, на сегодняшний день возводятся восемь кредитных жилых домов, ведутся внутренние отделочные работы. На строительство привлечено около 500 человек, в соответствии с производственным графиком сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь. По заказу акимата Жетысайского района ведется строительство двух арендных жилых домов на 120 квартир, ставших долгостроем.

В Туркестанской области планируется приобрести 546 арендных квартир для граждан, стоящих в очереди на жилье. На сегодняшний день приобретено 315 квартир. Оставшуюся 231 квартиру планируется приобрести до ноября. Кроме того, по области планируется приобрести 37 кредитных жилых домов на 1 533 квартиры общей стоимостью 29,5 млрд тенге (в Туркестане – 1 517 квартир, Келесе – 16). На сегодняшний день приобретено 1 098 квартир. Оставшиеся 435 квартир планируется приобрести до ноября.

По области силами частных застройщиков ведется строительство 168 жилых домов на 3 105 квартир. В этом году будут сданы 105 домов, оставшиеся 63 дома будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Пресс-служба акима Туркестанской области