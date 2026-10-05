В результате системной работы 801 населенный пункт в Туркестанской области на 100% обеспечен системой питьевого водоснабжения. В их числе семь городов и 794 сельских населенных пункта. Об этом было сказано на аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

На совещании с докладом по вопросам обеспечения населенных пунктов области питьевой водой выступил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Токтар Усубалиев. По его словам, в настоящее время в 155 населенных пунктах 503,7 тыс. жителей получают питьевую воду по графику. Причинами этого являются износ водопроводов, уменьшение подземных вод, высокая жесткость, частый выход из строя водоочистных сооружений и ненадлежащее содержание объектов водоснабжающими организациями. В целях поэтапного решения указанных проблем утвержден план мероприятий на 2026-2028 годы. Согласно плану, в 2026 году будет решен вопрос обеспечения питьевой водой 45,7 тыс. жителей в 10 населенных пунктах, и они будут обеспечены стабильной водой круглосуточно. Для решения вопроса по оставшимся 145 населенным пунктам необходимы соответствующие финансовые средства.

Кроме того, в 2026 году на строительство 42 объектов за счет областного бюджета выделено 17,5 млрд тенге. По состоянию на 1 октября 2026 года освоено 13 млрд тенге (73,9%). В этом году планируется завершить 11 объектов. В результате будут обновлены водопроводы в семи населенных пунктах с изношенными сетями, где проживают 57,9 тыс. жителей, а 45,7 тыс. человек в 10 населенных пунктах, где питьевая вода подается по графику, будут обеспечены водой 24/7.

На совещании особое внимание было уделено и вопросу модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», утвержденного постановлением Правительства РК, на 2025-2029 годы для Туркестанской области предусмотрено 42,9 млрд тенге. По региону 12 проектов 12-ти субъектов естественных монополий внесены в электронную платформу «МЭКС».

В завершение совещания аким области поручил ответственным управлениям и акиматам районов и городов ускорить работы по обновлению водопроводов. К руководителям, не выполнившим поручения качественно и в срок, будут приняты служебные меры. Также на строгом контроле будет исполнение поручений по качественной и своевременной реализации проектов по обеспечению питьевой водой, эффективному освоению выделенных средств и поэтапному решению проблем в населенных пунктах, где вода подается по графику.

Пресс-служба акима Туркестанской области