ТУРКЕСТАН: В ОБРАЗЦОВОМ СЕЛЕ ЖУАНТОБЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

В селе Жуантобе Созакского района завершено строительство нового спортивного комплекса. Объект сдан в эксплуатацию на благо населения.

Современный спортивный объект был торжественно открыт в рамках 80-летнего юбилея села. В церемонии открытия принял участие аким района Мухит Турысбеков, который поздравил жителей села со знаменательным праздником. Он также отметил, что в последние годы в Жуантобе был проведен ряд работ по благоустройству, обеспечению чистоты и улучшению облика села. При этом подчеркнул большое значение активности жителей села и их неравнодушия к родной земле.

Отметим, село Жуантобе благодаря своей активности и сплоченности заняло призовое III место в областном конкурсе «Үлгілі ауыл» («Образцовое село») в 2025 году. В связи с этой победой на строительство нового объекта были выделены необходимые средства из областного и районного бюджетов.

Строительство спорткомплекса, расположенного на улице Батырбека Достайулы, началось в мае 2026 года и было полностью завершено в короткие сроки.

Объект, оснащенный в соответствии с современными требованиями, включает залы для борьбы и бокса, специальный тренажерный зал, медицинский кабинет, кабинеты для тренеров, душевые и подсобные помещения.

Новый спортивный комплекс даст возможность сельской молодежи регулярно заниматься спортом, развивать массовый спорт и воспитывать будущих чемпионов.

В ходе торжественного мероприятия почетный гражданин района аксакал села Абдиразак Сыгалаев дал свое благословение и выразил благодарность гражданам, ставшим инициаторами благого дела.