ТУРКЕСТАН: СИТУАЦИЯ В КАЗЫГУРТЕ - ПОД КОНТРОЛЕМ

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов обошел дворы и дома, в которых скопилась вода в результате проливного дождя в Казыгуртском районе, и пообщался с жителями. Он ознакомился с проводимыми работами по ликвидации последствий осадков и дал соответствующие поручения специалистам ответственных отраслей.

В настоящее время к работам привлечено 9 единиц спецтехники и более 150 человек. Специалисты местных исполнительных органов и службы по чрезвычайным ситуациям проводят работы по очистке дворов жилых домов и улиц.

Ситуация в Казыгуртском районе стабильная. Человеческих жертв и разрушений жилых домов не зарегистрировано.

Пресс-служба акима Туркестанской области