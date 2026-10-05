В ТУРКЕСТАНЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ СТРАНЫ ПО ARM-BACK СРЕДИ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

В городе Туркестане состоялась церемония открытия чемпионата Республики Казахстан по виду спорта ARM-BACK среди детей с особыми потребностями. В соревнованиях, организованных адаптивным спортивным центром «Жас жауынгер», принимает участие более 80 юных спортсменов из 15 регионов страны.

Основная цель соревнований – укрепить веру детей в собственные силы, дать возможность отточить мастерство и наладить дружеские отношения.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, председатель благотворительного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чингисбаева и президент федерации ARM-BACK Дмитрий Инютин. Они отметили значимость соревнований и пожелали юным спортсменам удачи.

В своем выступлении заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев отметил, что в регионе уделяется особое внимание развитию инклюзивного спорта.

– Добро пожаловать в священный город Туркестан! От всей души поздравляю вас с открытием в Туркестане чемпионата Республики Казахстан по виду спорта ARM-BACK среди детей с особыми потребностями! Сегодня более 80 участников из 15 регионов страны покажут свое мастерство. Эти соревнования дают возможность повысить веру детей в свои силы, укрепить дружбу, закалить упорство и способности. Адаптивный спортивный центр «Жас жауынгер» был создан в 2018 году в городе Астане. С января этого года его благая инициатива продолжилась в Туркестане. Сегодня в центре «Жас батыр» при стадионе «Туркестан Арена» работают три специалиста с более чем 30 детьми. Выражаю искреннюю благодарность специалистам, тренерам и родителям, вносящим вклад в развитие детей! Глава государства уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для граждан с особыми потребностями и отмечает необходимость строительства инклюзивных спортивных центров в каждой области страны. В этой связи в городе Туркестане выделен земельный участок для строительства нового инклюзивного спортивного центра, ведется работа по оформлению документов. Кроме того, акиматам районов и городов поручено определить земельные участки для открытия инклюзивных спортивных центров, рассмотреть источники финансирования и возможности привлечения инвесторов. Наша цель – создать возможность для каждого ребенка заниматься спортом, проявить свои способности и активно участвовать в жизни общества. Ваша воля и стремление – пример для всех. Пусть сегодняшние соревнования подарят каждому из вас радость, новых друзей и яркие впечатления! – сказал Ертай Алтаев.

Церемония открытия соревнований продолжилась концертной программой. Местные артисты выступили и подарили юным спортсменам приподнятое настроение.

Пресс-служба акима Туркестанской области