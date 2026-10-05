ТУРКЕСТАН: В КЕНТАУ ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В канун 11 октября, Дня людей с инвалидностью, в специальном профессиональном колледже города Кентау прошло спортивное мероприятие на тему «Милосердие – от сердца, поддержка – от всех нас». В соревнованиях, организованных Туркестанским областным спортивным клубом для людей с инвалидностью «Сауран», приняло участие около 40 студентов.

Участники состязались в тогызкумалаке, шахматах, пара-настольном теннисе и пара-армрестлинге. Цель спортивного состязания – повысить интерес молодежи к спорту, пропагандировать здоровый образ жизни, а также поддержать активность людей с ограниченными возможностями в обществе.

По итогам соревнований по тогызкумалаку 1-е место заняла Дилрабо Суннатуллаева, второе – Исабек Кали, 3-е место – Нурдаулет Махамбет. В пара-настольном теннисе победителем стал Нурлыбек Бактугулов. Второе место занял Нурсултан Муконов, третьего места удостоен Леонид Пономарев.

В пара-армрестлинге 1-е место занял Озатбек Абдулжолов, второе – Багдаулет Арызбек, 3-е место – Ердаулет Турганбек. А в шахматах чемпионкой стала Роза Шотаева, второе место занял Багдаулет Арызбек. Третье место разделили Есбол Есимхан и Ерасыл Серикбай.

В завершение мероприятия заместитель директора спортклуба Баккелды Калибеков и заместитель директора колледжа Ильмира Амирханова наградили победителей и призеров, вручив специальные подарки.

Спортивные соревнования укрепили дружбу среди молодежи и дали возможность проявить волю и упорство.

Отметим, между директором Туркестанского областного спортивного клуба для людей с инвалидностью «Сауран» Сабыржаном Бульдуруковым и директором КГУ «Специальный профессиональный колледж» Розой Аяпбергеновой заключен меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие спорта и поддержку занятий студентов спортом.

Пресс-служба акима Туркестанской области