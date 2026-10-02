В ТУРКЕСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА СЕЙДУЛЛЫ САДЫКУЛЫ

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане прошел круглый стол «Өңер журналистикасының абызы», посвященный 75-летнему юбилею почетного гражданина города Туркестана, кавалера ордена «Құрмет», ученого, журналиста, педагога, внесшего значительный вклад в казахскую журналистику и науку, доктора филологических наук, профессора Сейдуллы Садыкулы.

В собрании приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, ректор Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Ясави Жанар Темирбекова, представители интеллигенции, ученые, журналисты, преподаватели и ученики.

На собрании замакима области поздравил юбиляра и зачитал поздравительное письмо акима области Нуралхана Кушерова. В своем выступлении заместитель акима области остановился на вкладе Сейдуллы Садыкулы в развитие казахской журналистики и науки, особо отметив его заслуги в духовной жизни Туркестана. Также он отметил вклад ученого в научное изучение Туркестана и пропаганду историко-духовного значения областного центра.

В свою очередь, ректор Международного казахско-турецкого университета им. К.А. Ясави Жанар Темирбекова поздравила юбиляра и высоко оценила его вклад в развитие университета, подготовку специалистов в области журналистики и образование и воспитание молодого поколения.

В ходе мероприятия широко обсуждался вклад уважаемого учителя в развитие казахской журналистики и науки, его преподавательский путь и научные труды.

С. Садыкулы является одним из основателей кафедры журналистики в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави. Он долгие годы трудился в вузе, обучая молодых специалистов, внося вклад в освоение теории и практики журналистики. Сотни учеников ученого сегодня работают в средствах массовой информации и различных сферах нашей страны. Научные труды профессора публиковались не только в Казахстане, но и в зарубежных научных изданиях. Его научные статьи опубликованы в изданиях США, Китая, Нидерландов, России, Турции, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. Также ученый сделал множество научных докладов на международных и республиканских научных конференциях и тюркологических конгрессах. Труд профессора в сфере журналистики, науки и образования высоко оценен государством и профессиональным сообществом. Он награжден орденом «Құрмет», премией Союза журналистов Казахстана и другими наградами.

Пресс-служба акима Туркестанской области