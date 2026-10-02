Құрметті Түркістан облысының кәсіпкерлері және тұрғындары!
Сіздерді 7 қазан күні сағат 14:00-ден 16:30-ға дейін «Достық үйінде» өтетін «Даму» қорының Ашық есік күніне шақырамыз! Іс-шара барысында бизнеске бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың шарттары бойынша толық ақпарат ала аласыздар. Сондай-ақ кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы, екінші деңгейлі банктер, «Атамекен» палатасы және кәсіпкерлікке қатысы бар мекемелердің мамандарынан тікелей кеңес ала аласыздар. Бұл – бизнесіңізге қатысты маңызды сұрақтарға бір жерде жауап алуға тамаша мүмкіндік!
Мекенжайы: Түркістан қаласы, Жаңа қала шағынауданы, 28-көше, №429, «Достық үйі».
Сіздерді Ашық есік күнінде күтемін!