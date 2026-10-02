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ЕДІГЕ ҚАСЫМБЕК АЗИЯ ОЙЫНДАРЫНЫҢ ҚОЛА ЖҮЛДЕСІН ЖЕҢІП АЛДЫ

Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында күрес түрлерінен жарыс жалғасып жатыр.

125 келідегі Едіге Қасымбек 3-орын үшін өткен белдесуде Түркіменстан балуаны Зиамухаммет Сапаровтан 14:4 есебімен басым түсті.

19 жастағы түркістандық балуан жарыс барысында Ражат Рухалды (Үндістан) 8:3 есебімен, Хасанбой Рахимовты (Өзбекстан) 14:4 есебімен жеңіп, жартылай финалда 3 дүркін әлем чемпионы, 2 мәрте Олимпиада жүлдегері Амир Хоссейн Зареге (Иран) соңғы секундтарда ғана жол берген еді.

Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі

Нұрғали Жұмағазы