ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ ЖИТЕЛЯМИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЭТАПНО НАХОДЯТ СВОЕ РЕШЕНИЕ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в очередной раз провел личный прием жителей региона, выслушав их обращения и предложения. На прием пришли жители города Туркестана, Сауранского, Ордабасинского и Мактааральского районов.

Пришедшие на прием граждане подняли различные вопросы - социальные, трудовые, земельные и об инфраструктуре, высказали свои требования и пожелания. Кроме того, они выразили просьбы, касающиеся предпринимательской деятельности и вопросов использования земельных участков.

Внимательно выслушав обращения жителей региона, аким области поручил ответственным руководителям всесторонне изучить каждый вопрос в соответствии с требованиями закона и принять конкретное решение.

– Ни один вопрос от жителей не должен оставаться без внимания. При рассмотрении обращений в первую очередь должны соблюдаться требования закона. Если вопрос решается на месте, не затягивайте и принимайте соответствующие меры. А по вопросам, требующим дополнительного изучения, поручаю принять конкретное решение в рамках закона, – сказал Нуралхан Кушеров.

В ходе приема ряд вопросов был решен на месте. А по обращениям, требующим дополнительной проверки, ответственным лицам были даны соответствующие поручения, будет проведено изучение в соответствии с законодательством.

Отметим, аким области и его заместители на постоянной основе проводят личный прием граждан в соответствии с утвержденным графиком. Запись на личный прием ведет отдел по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Туркестанской области. Жители могут записаться на прием через единую базу e-Otinish или обратившись в Центр приема граждан с письменным заявлением.

Пресс-служба акима Туркестанской области