Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с председателем правления АО «Казахстанская жилищная компания» Алтаем Куздибаевым. На встрече обсуждались текущее состояние жилищного строительства, комплексное развитие территорий и реализация планируемых проектов, а также направления дальнейшего развития жилищного строительства.

В ходе встречи глава региона отметил, что жилищное строительство является одним из важных направлений социально-экономического развития региона.

– Жилищное строительство – одно из важных направлений для социально-экономического развития Туркестанской области. В этом направлении мы совместно работаем с Казахстанской жилищной компанией. На сегодняшней встрече мы проанализируем результаты проделанной работы и обсудим совместные планы на предстоящий период. Выражаю вам искреннюю благодарность за весомый вклад и поддержку, которую вы внесли от имени АО «Казахстанская жилищная компания» в развитие и процветание жилищной сферы Туркестанской области, – сказал аким области.

С момента образования Туркестанской области в регионе в целом введено в эксплуатацию 873 жилых дома на 25 078 квартир. В том числе за счет облигационных займов АО «Казахстанская жилищная компания» на 91 млрд тенге введено в эксплуатацию 230 жилых домов, то есть 10 707 квартир. Кроме того, в этом году со стороны акимата области ведется строительство 156 жилых домов общей площадью 248 тыс. квадратных метров на 75 млрд тенге. Данные объекты планируется сдать в эксплуатацию в декабре текущего года. А в 2027 году в городе Туркестане планируется строительство 48 кредитных жилых домов. Предполагается ввести в эксплуатацию 2 378 квартир общей площадью 129,2 тыс. квадратных метров.

Пресс-служба акима Туркестанской области