В КЕНТАУ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА СТАРТОВАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

В Кентау в честь Дня города стартовал открытый турнир по настольному теннису «KENTAU CUP» на призы компании «Айдар Строй Групп». В соревнованиях принимает участие около 300 спортсменов из шести областей страны и 10 районов и городов Туркестанской области. Соревнования пройдут с 2 по 4 октября.

В церемонии открытия турнира принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев и пожелал спортсменам удачи.

– Добро пожаловать на открытый турнир по настольному теннису «KENTAU CUP» на призы компании «Айдар Строй Групп», организованный в честь Дня города Кентау, ставшего венцом Каратау. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового и детского спорта, совершенствованию спортивной инфраструктуры. Кентау – благодатное место, где ценят труд и единство, откуда вышло немало талантливых граждан. Верю, что сегодняшний турнир, проходящий в рамках Дня города, повысит мастерство спортсменов и повысит интерес молодежи к спорту. Эти соревнования открывают путь для участников показать свои возможности, обменяться опытом и укрепить дружеские связи. Пусть открытый турнир «KENTAU CUP» станет ярким примером дружбы и честной конкуренции! – сказал Ертай Алтаев.

Отметим, в Туркестанской области настольным теннисом на постоянной основе занимается более двух тысяч спортсменов в 25 спортивных организациях. Цель сегодняшнего республиканского мероприятия – развитие теннисного спорта, повышение мастерства спортсменов и пропаганда массового спорта.

Пресс-служба акима Туркестанской области